Румыния отреагировала на возмутительное заявление Джорджеску об Украине

В МИДе заявили о поддержке суверенитета Украины.

Министерство иностранных дел Румынии на фоне скандальных высказываний ультраправого политика Келина Джорджеску заявило о непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующее сообщение румынского МИД появилось в соцсети Х.

В заявлении говорится, что МИД Румынии решительно подтверждает твердую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Эта позиция четкая и основывается на международном праве, национальных интересах и долгосрочной внешней политике, которая базируется на ценностях", – добавили в ведомстве.

Напомним, Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил о ее "неизбежном разделении", посягнув на часть территорий.