Румыния предложила стать хабом для размещения европейских миротворцев перед отправкой в ​​Украину

Для отправки миротворцев в Украину простого прекращения огня недостаточно. Стороны конфликта должны заключить мирное соглашение.
Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан на своей первой пресс-конференции в пятницу, 28 февраля, заявил, что его страна выражает "принципиальную готовность" продолжать поддержку Украины.
Об этом пишет Defense Romania.
"Что касается поддержки Украины, то на состоявшихся консультациях мы в принципе выразили готовность нашей страны и дальше поддерживать эту страну. Это не просто поддержка жертвы перед агрессором, что является принципиальным вопросом, а, по сути – это поддержка безопасности нашей страны. Потому что, если такие подходы России сохранятся в будущем, а мы знаем историю, то Украина может стать только первой жертвой", — заявил Боложан.
При этом он отметил, что вопрос отправки румынских миротворцев в Украину обсуждать еще рано. Сейчас парламент не поддерживает идею, но все будет зависеть от того, будет ли достигнуто мирное соглашение и на каких условиях.
По словам Боложана, Румыния могла бы стать транзитным узлом для европейских войск, которые войдут в состав миротворческой миссии в Украине. Но для принятия такого решения необходим спокойный анализ.
"Что касается войск… для этого прекращения огня недостаточно, необходимо мирное соглашение. Обсуждения по существу не было. Парламентской поддержки также нет. Мы могли бы стать центром транзита этих войск. С моей точки зрения, мы должны хладнокровно анализировать ситуацию, но не допускать необоснованных опасений, особенно в период выборов", — отметил Боложан.
Напомним, премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поддерживает идею отправки румынских военных в Украину. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается в правительстве и страна продолжит поддерживать Украину другими способами.
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