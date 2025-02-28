Румыния предложила стать хабом для размещения европейских миротворцев перед отправкой в ​​Украину

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан на своей первой пресс-конференции в пятницу, 28 февраля, заявил, что его страна выражает "принципиальную готовность" продолжать поддержку Украины.

Об этом пишет Defense Romania.

"Что касается поддержки Украины, то на состоявшихся консультациях мы в принципе выразили готовность нашей страны и дальше поддерживать эту страну. Это не просто поддержка жертвы перед агрессором, что является принципиальным вопросом, а, по сути – это поддержка безопасности нашей страны. Потому что, если такие подходы России сохранятся в будущем, а мы знаем историю, то Украина может стать только первой жертвой", — заявил Боложан.

При этом он отметил, что вопрос отправки румынских миротворцев в Украину обсуждать еще рано. Сейчас парламент не поддерживает идею, но все будет зависеть от того, будет ли достигнуто мирное соглашение и на каких условиях.

По словам Боложана, Румыния могла бы стать транзитным узлом для европейских войск, которые войдут в состав миротворческой миссии в Украине. Но для принятия такого решения необходим спокойный анализ.

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"Что касается войск… для этого прекращения огня недостаточно, необходимо мирное соглашение. Обсуждения по существу не было. Парламентской поддержки также нет. Мы могли бы стать центром транзита этих войск. С моей точки зрения, мы должны хладнокровно анализировать ситуацию, но не допускать необоснованных опасений, особенно в период выборов", — отметил Боложан.

Напомним, премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поддерживает идею отправки румынских военных в Украину. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается в правительстве и страна продолжит поддерживать Украину другими способами.

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