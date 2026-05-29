Румыния срочно обратилась к НАТО и ЕС через российскую атаку: что известно

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что инцидент с российским дроном в месте Галац стал первым случаем, когда беспилотник повредил имущество в Румынии. Это «нарушение суверенитета» страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я решительно осуждаю это недопустимое нарушение суверенитета Румынии. Полная ответственность принадлежит Российской Федерации, поведение которой показывает полное пренебрежение международным правом и безопасностью граждан государства НАТО», — подчеркнул лидер Румынии.

Он отметил, что ситуация в месте Галац стала «худшим инцидента с безопасностью на территории Румынии».

В частности, по словам президента, он обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и согласился продолжать координацию в рамках Альянса для укрепления нашей обороны и Восточного фланга.

«Румыния является сильным союзником и она не воспримет, что агрессия России против Украины угрожает безопасности граждан Румынии», — подчеркнул Никушор Дан.

Кроме того, румынский министр иностранных дел Оана Цой поговорила с главной дипломаткой ЕС с Каей Каллас после «серьезного инцидента, вызванного российским беспилотником» и «нарушения воздушного пространства государства-члена Евросоюза».

«Румыния и европейские партнеры ускорят процесс нового пакета санкций против России», — говорится в сообщении МИД Румынии.

Дрон РФ в Румынии — что известно

Ночью 29 мая дрон РФ влетел в 10-этажное здание в румынском городе Галац. Пострадали по меньшей мере два человека. Из дома были эвакуированы 70 жителей. Минобороны Румынии заявило, что этот БПЛА не был русского происхождения.

После 1 часа подняли два истребителя F-16, которые также поддерживал вертолет, для перехвата воздушной цели. Впрочем, румынские военные не уничтожили русский дрон. Минобороны объяснило это тем, что они не могут рисковать «созданием большей угрозы, чем можно предотвратить».

Мэр муниципалитета Галац Ионуц-Флорин Пукеану осудил эту атаку РФ. То, что дрон врезался прямо в многоэтажку, он назвал «нападением, которое ставит под угрозу мирных жителей».

