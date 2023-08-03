Румыния усиливает оборону границы НАТО после атаки РФ на Измаил

Румынская армия усилила контроль НАТО после российской атаки в 15 км от румынского города Тульча.

В Минобороны Румынии сообщили, что постоянно контролируют границу НАТО после нападения России на украинский порт Измаил на Дунае. Страна осудила вооруженную агрессию РФ и незаконные атаки гражданских и объектов критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Point.

"Министерство национальной обороны (Румынии – ред.) решительно осуждает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и продолжение необоснованных и незаконных нападений на гражданские районы и объекты критической инфраструктуры Украины", — заявили в Румынии.

Министерство обороны страны проинформировало, что "применяет меры повышенной бдительности, установленные в соответствии с национальными и союзническими планами".

Теперь в стране будут осуществлять постоянный мониторинг национальной земли, моря и воздушного пространства. Страна будет сотрудничать со структурами НАТО "для усиления обороны на всем восточном фланге и сдерживания какой-либо агрессии против союзной территории".

Отметим, российские дроны во время атаки порта в Измаиле в ночь на 2 августа залетали на территорию Румынии. Местные жители говорят, что слышали их звуки и видели падение одного из них. Румынское министерство обороны это опровергает.

Напомним, Россия атаковала главный внутренний порт Украины в Измаиле через реку Дунай. Это привело к росту мировых цен на продовольствие. Стоимость, например, на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% сразу после атаки и еще дополнительно выросли примерно на 2,5% в течение дня.

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