Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Румыния усиливает оборону границы НАТО после атаки РФ на Измаил

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
329
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Румыния усиливает оборону границы НАТО после атаки РФ на Измаил

Румыния усиливает оборону границы НАТО после атаки РФ на Измаил / Фото: Unsplash

Румынская армия усилила контроль НАТО после российской атаки в 15 км от румынского города Тульча.

В Минобороны Румынии сообщили, что постоянно контролируют границу НАТО после нападения России на украинский порт Измаил на Дунае. Страна осудила вооруженную агрессию РФ и незаконные атаки гражданских и объектов критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Point.

"Министерство национальной обороны (Румынии – ред.) решительно осуждает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и продолжение необоснованных и незаконных нападений на гражданские районы и объекты критической инфраструктуры Украины", — заявили в Румынии.

Министерство обороны страны проинформировало, что "применяет меры повышенной бдительности, установленные в соответствии с национальными и союзническими планами".

Теперь в стране будут осуществлять постоянный мониторинг национальной земли, моря и воздушного пространства. Страна будет сотрудничать со структурами НАТО "для усиления обороны на всем восточном фланге и сдерживания какой-либо агрессии против союзной территории".

Отметим, российские дроны во время атаки порта в Измаиле в ночь на 2 августа залетали на территорию Румынии. Местные жители говорят, что слышали их звуки и видели падение одного из них. Румынское министерство обороны это опровергает.

Напомним, Россия атаковала главный внутренний порт Украины в Измаиле через реку Дунай. Это привело к росту мировых цен на продовольствие. Стоимость, например, на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% сразу после атаки и еще дополнительно выросли примерно на 2,5% в течение дня.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
329
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация