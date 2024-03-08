Румыния заявляет, что Москва пытается настроить союзников друг против друга

Кремль усиливает дезинформационные атаки против демократических стран. РФ пытается настроить союзников друг против друга.

Об этом в интервью Bloomberg заявила министерша иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

По ее словам, США и Европа должны бороться с российской дезинформацией "скоординированно и разумно". Ведь Москва пытается создать трение накануне выборов в США и Европе.

"Россия пытается бросить вызов демократическим институтам в наших странах, испытать их на прочность и столкнуть нас друг с другом, непосредственно и через муртадов", — подчеркнула она.

Одобеску отмечает: несмотря на взгляды между ведущими мировыми лидерами, должна преобладать решительность в достижении общей цели – победы Украины в войне с Россией. Если же этого не произойдет, то другие мировые авторитарные лидеры захотят бросить вызов международному порядку.

"Мы должны выходить за рамки месседжей предвыборной кампании, и во времена нестабильности, когда наше единство подвергается сомнению, трансатлантическое сотрудничество незаменимо", — отметила глава МИД Румынии.

Как сообщалось, аналитики ISW считают, что Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации Молдовы. Страна готовится к переговорам о вступлении в Евросоюз и президентских выборах.

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