Депутат румынского парламента Диана Шошоаке, которая в марте 2023 года подала в парламент законопроект, требующий "аннексии Румынией территорий Украины", снова отметилась провоцирующим заявлением.

На этот раз в зале парламента она воскликнула: "Слава Москве!"

Во время своего выступления депутат была недовольна тем, что повестку дня заседание предоставили несвоевременно, а ссылки на обсуждаемые документы не открывались.

"У этих документов нет регистрационного номера. Они поступили к нам в 12 часов. Нам только в 12:00 пришло объявление, что в повестке дня будут какие-то темы, а когда мы открываем, посмотрите, что появляется. 404 каталог файлов не найдено. За что будем голосовать?" – возмутилась Шошоаке.

В ответ на ее недовольную речь другой депутат посоветовал сменить VPN, потому что он "на московском режиме и потому не работает", намекнув на связь Шошоаке с Кремлем.

От таких слов Диана Шошоаке не смогла себя сдержать и без разбора начала кричать о Путине, Москве, Сенате, а в конце сказала "Слава Москве!".

"Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по WI-FI палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN – из Москвы. Итак, Сенат обманул. Сенат – путинский. Это путинский ноутбук. с путинским VPN, с путинским WI-FI. Да? Слава Москве!" – заявила Шошоаке.

Напомним, по данным ISW, военное командование РФ пытается убедить Путина перейти к обороне.

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