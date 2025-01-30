Румынский политик назвал Украину "вымышленным государством": в МИД отреагировали

Украина считает "проявлением неуважения" заявление ультраправого пророссийского политика из Румынии Келин Джорджеску о том, что наша страна — "вымышленное государство".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречащие международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям. На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Калина Джеорджеску позиции: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве отмечают, в интересах Румынии "достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соседней Украине развитие наших двух государств в мире". В то же время в министерстве добавили, что ценят поддержку от Бухареста и румынского народа.

"Рассчитываем на дальнейшее развитие дружественных украинско-румынских отношений, имеющих характер стратегического партнерства, на благо наших двух народов", — добавили в заявлении.

Напомним, Келин Джорджеску во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой посягнул на часть Украины в случае "изменения границ". "Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!", – придумал Джорджеску.

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