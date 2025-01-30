Румынский политик посягнул на часть Украины, заявив о "неизбежном разделении"

Келин Джорджеску бросил глаз на часть запада и юга Украины.
Ультраправый пророссийский политик из Румынии Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством". Он также заявил, что Украину "неизбежно" разделят между собой соседние страны.
Свои высказывания политик озвучил во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.
Джорджеску посягнул на часть Украины в случае "изменения границ".
"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатья! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия..." – заявил румынский политик.
Он также выразил убеждение в том, что разделение Украины якобы "неизбежно".
"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!" – придумал Джорджеску.
Напомним, в декабре 2024 года, когда Джорджеску являлся кандидатом в президенты Румынии, он заявлял, что в случае своей победы запретит экспорт украинского зерна через свою страну и последующую военную помощь Киеву.
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