Ультраправый пророссийский политик из Румынии Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством". Он также заявил, что Украину "неизбежно" разделят между собой соседние страны.

Свои высказывания политик озвучил во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.

Джорджеску посягнул на часть Украины в случае "изменения границ".

"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатья! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия..." – заявил румынский политик.

Он также выразил убеждение в том, что разделение Украины якобы "неизбежно".

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!" – придумал Джорджеску.

Напомним, в декабре 2024 года, когда Джорджеску являлся кандидатом в президенты Румынии, он заявлял, что в случае своей победы запретит экспорт украинского зерна через свою страну и последующую военную помощь Киеву.