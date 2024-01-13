Румыны заблокировали пункт пропуска из Украины: что случилось

На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях", — говорят в ГНСУ.

Пограничники отмечают, что пока значительная очередь из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.

"Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме", — добавляют в ГПСУ.

Напомним, что на польско-украинской границе также остаются заблокированными три пункта пропуска, один работает. В очередях у КПП стоят сотни грузовиков.

Читайте также: