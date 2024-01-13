Румыны заблокировали пункт пропуска из Украины: что случилось

Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", напротив украинского "Порубное", заблокировано.
На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях", — говорят в ГНСУ.
Пограничники отмечают, что пока значительная очередь из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.
"Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме", — добавляют в ГПСУ.
Напомним, что на польско-украинской границе также остаются заблокированными три пункта пропуска, один работает. В очередях у КПП стоят сотни грузовиков.
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