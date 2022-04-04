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Рупор кремлевской пропаганды назвал украинский герб "нацистским символом": развенчиваем фейки

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Рупор кремлевской пропаганды назвал украинский герб "нацистским символом": развенчиваем фейки

УНІАН

На протяжении нескольких столетий тризуб был распространен во всех княжествах киевского государства как "знак Рюриковичей".

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев у себя в Telegram-канале заявил, что якобы украинский Государственный Герб — это "нацистский символ".

В качестве подтверждения пропагандист приводит вырезку из неназванной газеты за 1942 год, авторство которой приписывает оккупационной немецкой администрации в Сталино (тогдашнее название Донецка).

"На самом деле, тризуб является древним символом именно Украины и киевских князей и не имеет никакого отношения к Германии и тем более нацизма", — сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram-канале.

  • Самым известным на сегодняшний день артефактом киевско-руського тризуба являются кирпичи Десятинной церкви в Киеве, построенной в 986-996 г., а также золотые и серебряные монеты Владимира Великого и Ярослава Мудрого.
  • На протяжении нескольких столетий тризуб был распространен во всех княжествах киевского государства как "знак Рюриковичей".
  • В период национально-освободительной борьбы украинцев тризуб всегда оставался официальным символом украинских государственных образований.

Напомним, что супруги эмигрантов из Украины Богдан и Наталья Настюк разыскали на холме возле города Дингвол (Шотландия) стела с изображением тризубаа, который установило украинское общество еще в 1949 году. Каменную плиту отчистили от мха и установили на нее указатель.

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