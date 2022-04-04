Рупор кремлевской пропаганды назвал украинский герб "нацистским символом": развенчиваем фейки

На протяжении нескольких столетий тризуб был распространен во всех княжествах киевского государства как "знак Рюриковичей".
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев у себя в Telegram-канале заявил, что якобы украинский Государственный Герб — это "нацистский символ".
В качестве подтверждения пропагандист приводит вырезку из неназванной газеты за 1942 год, авторство которой приписывает оккупационной немецкой администрации в Сталино (тогдашнее название Донецка).
"На самом деле, тризуб является древним символом именно Украины и киевских князей и не имеет никакого отношения к Германии и тем более нацизма", — сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram-канале.
- Самым известным на сегодняшний день артефактом киевско-руського тризуба являются кирпичи Десятинной церкви в Киеве, построенной в 986-996 г., а также золотые и серебряные монеты Владимира Великого и Ярослава Мудрого.
- На протяжении нескольких столетий тризуб был распространен во всех княжествах киевского государства как "знак Рюриковичей".
- В период национально-освободительной борьбы украинцев тризуб всегда оставался официальным символом украинских государственных образований.
Напомним, что супруги эмигрантов из Украины Богдан и Наталья Настюк разыскали на холме возле города Дингвол (Шотландия) стела с изображением тризубаа, который установило украинское общество еще в 1949 году. Каменную плиту отчистили от мха и установили на нее указатель.
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