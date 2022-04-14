"Рупор Кремля на востоке": ДБР задержали экс-мужа Поклонской и главу "ОПЗЖ" в Мариуполе

"Рупор Кремля на востоке": ДБР задержали экс-мужа Поклонской и главу "ОПЗЖ" в Мариуполе

Иващенко поймали в Одессе, пули он скрылся из Мариуполя.

Госбюро расследований задержало руководителя фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городском совете Мариуполя Виталия Ищенко.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Отмечается, что он выражался в поддержку русской Федерации. В частности, осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора. Накануне военного вторжения России в Украину коллаборант на своей странице в Facebook написал призыв к свержению действующих украинских властей.

По оперативной информации, Виталий Иващенко является экс-мужчиной бывшей "прокурорки Крыма" Натальи Поклонской.

"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции "Оппозиционной платформы – При жизни". Он стал рупором кремля на востоке: выступал за восстановление экономических завязок с Россией", — говорится в сообщении ДБР.

Работники ДБР обнаружили злоумышленника на съемной квартире в Одессе. Туда он бежал из Мариуполя. Иващенко проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины. В отношении нардепа "ОПЗЖ" в суде рассматривается дело относительно посягательства на территориальную целостность Украины.

Напомним, во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

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