"Рупор" Путина назвал причины корректировки ядерной доктрины

Дмитрий Песков также анонсировал оглашение списка западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины РФ.

Новой корректировки ядерной доктрины России требовала обстановка, складывающаяся вокруг границ государства.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские средства массовой пропаганды.

В ответ на вопрос о том, что требовало новой корректировки ядерной доктрины, Песков сказал:

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"Обстановка, которая складывается вокруг наших границ. Это очевидно, это требует внесения корректировок в Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины, будет сообщен позже".

Спикер российского диктатора также отметил, что изменения в ядерную доктрину направлены донести сигнал "недружественным странам".

"Обновленная ядерная доктрина посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения на Россию, причем необязательно ядерными средствами. Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России, его сдерживающей роли", – сказал Песков.

Напомним, накануне президент России России Владимир Путин провел заседание постоянного совета Совбеза по ядерному сдерживанию. Он предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину по определению условий применения ядерного оружия.

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