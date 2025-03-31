Спикер президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп разгневан на Владимира Путина.

Об этом Песков сказал 31 марта на брифинге, передают российские средства массовой пропаганды.

Комментируя информацию о разъяренности Трампа, Песков оправдался тем, что СМИ не привели конкретной цитаты президента США по этому поводу.

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«Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе. Второе — действительно прозвучало несколько разных заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной, прежде всего, по выстраиванию наших двусторонних отношений, которым был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации», — высказался спикер российского диктатора.

Песков убеждает, что работа над урегулированием войны в Украине продолжается, но процесс якобы «растянут во времени, связанный со сложностью субстанции».

Спикер Путина заявил о его готовности к контактам с Трампом. В случае необходимости их телефонный разговор оперативно организуют.

Напомним, как сообщили накануне в издании NBC News, Трамп злой на Путина из-за заявлений о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Президент США готов наложить «вторичные тарифы» на всю нефть из России, если не удастся заключить соглашение о прекращении огня.