"Русофобию" породил Путин: аналитик дала совет жителям РФ, как ее побороть

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину во всем мире к россиянам стали относиться гораздо хуже. Тем временем Кремль планирует усилить наказание за так называемую "русофобию" и рассматривать ее как проявление экстремизма.

Единственный способ прекратить так называемую "русофобию" – это избавиться от Путина и остановить войну. Об этом заявила российский политический аналитик и главная редактор портала After Empire Ольга Курносова, информирует FREEДОМ.

По ее словам, проводимые РФ соцопросы показывают: большинство россиян поддерживают войну против Украины.

"Большинство россиян радуются, когда убивают женщин, детей, пожилых людей. По крайней мере, об этом нам рассказывает путинская пропаганда. И естественная реакция любого нормального человека после этого подумать, что просто у россиян, наверное, что-то не так в голове, если они вдруг так, собственно, радуются убийству мирных жителей", — сказала Курносова.

Аналити отмечает, что для уменьшения "русофобии" в мире Кремлю просто нужно прекратить воевать — вывести войска из Украины и договариваться о компенсациях.

"Я понимаю, что человеческие жизни компенсировать невозможно. Но те убытки, которые понесла украинская экономика, инфраструктура, компенсировать, в принципе, можно и нужно. Собственно, начинайте действовать как нормальная страна цивилизованная. И тогда, возможно, со временем количество "русофобии" в мире уменьшится. Но пытаться ее уменьшать с помощью заключения россиян, которые не согласны с тем, что их страна стала страной-преступником — довольно странная позиция", — считает Курносова.

В настоящее время мобилизовано уже около 600 тыс. россиян. По словам Курносовой, это достаточно большое количество, чтобы войну на себе ощутила практически каждая российская семья.

Аналитик уверена, что для россиян единственный способ избавиться от "русофобии" и улучшить свою жизнь — это избавиться от Владимира Путина.

"На мой взгляд, уже все то, что сейчас происходит в России, должно полностью показать людям, что чем дальше, тем будет только хуже, ничего лучше уже не будет, пока Путин у власти", — подытожила эксперт.

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