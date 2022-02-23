Russia Today могут закрыть в Британии: канал назвали личным инструментом пропаганды Путина

Британские политики опасаются, что RT может распространять вредную дезинформацию о конфликте в Украине.

Министр культуры Великобритании Надин Доррис попросила регулятор Офком пересмотреть работу информационного телеканала Russia Today.

Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон в среду, 23 февраля, сообщает Metro.

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Лидер оппозиции сэр Кейр Стармер назвал телеканал "личным инструментом пропаганды" президента России Владимира Путина. Политик сказал, что Великобритания должна сделать больше, чтобы победить "кампанию лжи и дезинформации" российского президента после решения Москвы направить свои силы на восток Украины.

"Russia Today – его (Путина – ред.) личный инструмент пропаганды. Я не вижу причин, почему ему следует разрешить продолжать вещание в этой стране, поэтому теперь премьер-министр попросит Офком пересмотреть его лицензию?" – сказал Стармер.

Джонсон ответил: "Я считаю, что моя уважаемая подруга, госсекретарь по культуре, СМИ и спорту (Надин Доррис – ред.) уже попросила Офком рассмотреть этот вопрос".

"Но я скажу, что мы живем в демократии и живем в стране, которая верит в свободу слова, и я считаю, что важно оставить на рассмотрение Офкома, а не политиков, чтобы решать, какие медиа-организации запретить. Это то, что делает Россия", – добавил британский премьер.

В письме к Офком Доррис призвала регулятора принять "своевременные и прозрачные" меры против RT из-за опасений, что они могут "распространять вредную дезинформацию" относительно конфликта в Украине.

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