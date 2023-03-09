"Русские": в Грузии митингующие скандируют в адрес спецназа и делают ограждения из мусорных баков и скамеек

Несколько минут назад спецназ, разместившийся на проспекте Руставели, в очередной раз применил против участников митинга капсулы со слезоточивым газом.

Об этом пишет «ИнтерпрессНьюс».

Митингующие скандируют в адрес спецназа: «Русские».

После чего последовала встречная протестная реакция со стороны митингующих. В частности, участники акции периодически кидают в спецназовцев т.н. коктейли Молотова.

Хаотичная ситуация на проспекте Руставели сохраняется до сих пор. Участники митинга пытаются устроить баррикады, для чего используют мусорные баки и длинные общественные скамейки.

Протесты в Грузии: подробности

Напомним, что в Грузии люди вышли на массовые протесты 7 марта 2023 года после принятия парламентом законопроекта об "агентах иностранного влияния". Документ объявляет неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния", фактически копируя идентичный российский закон. В первый день протестов между демонстрантами и силовиками вспыхнули стычки. Силовики применили водометы и газ, а митингующие – коктейли Молотова. С обеих сторон сообщалось о пострадавших.

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