"Русские": в Грузии митингующие скандируют в адрес спецназа и делают ограждения из мусорных баков и скамеек

Ситуация у парламента Грузии по-прежнему остается напряженной.
Несколько минут назад спецназ, разместившийся на проспекте Руставели, в очередной раз применил против участников митинга капсулы со слезоточивым газом.
Об этом пишет «ИнтерпрессНьюс».
Митингующие скандируют в адрес спецназа: «Русские».
После чего последовала встречная протестная реакция со стороны митингующих. В частности, участники акции периодически кидают в спецназовцев т.н. коктейли Молотова.
Хаотичная ситуация на проспекте Руставели сохраняется до сих пор. Участники митинга пытаются устроить баррикады, для чего используют мусорные баки и длинные общественные скамейки.
Протесты в Грузии: подробности
Напомним, что в Грузии люди вышли на массовые протесты 7 марта 2023 года после принятия парламентом законопроекта об "агентах иностранного влияния". Документ объявляет неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния", фактически копируя идентичный российский закон. В первый день протестов между демонстрантами и силовиками вспыхнули стычки. Силовики применили водометы и газ, а митингующие – коктейли Молотова. С обеих сторон сообщалось о пострадавших.
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