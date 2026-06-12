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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Русский язык больше не защищен в Украине: Зеленский подписал закон

Документ меняет подход к языковой политике и пересматривает перечень защищенных языков.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Zelenskiy/Official

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который лишает русский язык защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков в Украине.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук объяснил, что язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин.

«Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное разнообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло. Это решение про достоинство, справедливость и языковую безопасность Украины», — добавил он.

Ранее президент заявлял, что русский язык не является собственностью России, а вопросом языка манипулирует сама Российская Федерация.

Кроме того, Рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Справка:

Европейская хартия региональных или миноритарных языков была создана для поддержки угрожающих или исчезающих языков, которым говорит небольшое количество людей.

Хартия предусматривает ряд мер, которые государства-участники могут принять для защиты и содействия развитию исторических региональных или миноритарных языков.

Закон ожидал президентской подписи более полугода — Рада приняла его в начале декабря 2025 года, чему также предшествовал длительный процесс. В законе говорится об уточнении перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков и исключении из ратификационного закона русского и несуществующего молдавского языка.

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Дата публикации
Количество просмотров
390
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