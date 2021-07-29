Ряд депутатов "Голоса" написали заявления о выходе из партии: кое-кто сделал это на куске туалетной бумаги

Ряд депутатов "Голоса" написали заявления о выходе из партии: кое-кто сделал это на куске туалетной бумаги

Часть нардепов заявили, что покидают партию и не будут участвовать в съезде партии, потому что он формировался по лояльности к руководству.

Утром 29 июля ряд депутатов "Голоса" заявили о выходе из партии.

Известно, что заявления об уходе из "Голоса" написали Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Юлия Клименко, Роман Лозинский и еще ряд депутатов. Фото заявлений они обнародовали в Facebook.

Как сообщила нардеп Александра Устинова большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде "Голоса" и покидают партию.

"К сожалению руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет Голоса искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству", — написала она и прикрепила заявление об исключении из партии.

О выходе из партии также объявила депутат Ольга Стефанишина, отметившись нетипичным оформлением своего заявления о выходе из партии: нардеп написала ее на куске туалетной бумаги.

"Голоса больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека — Киры Рудик, которая существует исключительно на бумаге. К сожалению — туалетной", — написала Стефанишина.

Нардеп Ярослав Юрчишин объяснил, что ситуация в середине "Голоса" осложняется уже почти год.

"... Борьба позиций возможна только там, где есть демократия. В Голосе руководство партии отошло от этих принципов почти год назад и с тех пор ситуация только усложняется. Поэтому я выхожу из партии и не буду легитимизировать своим участием профанацию на которую партия превратилась", — написал он.

Напомним, на заседании Рады 16 июня часть нардепов "Голоса" объявили о расколе во фракции. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции. В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

7 июня украинский теле- и радиоведущий и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.

Сейчас партию "Голос" возглавляет Кира Рудык: в марте 2020 года она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который заявил о выходе из парламента.

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