Ряд стран работает над созданием фонда восстановления Украины после войны: Шмигаль рассказал детали

В планах – создание единой платформы для этой цели, анонсировал глава правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что сегодня во всем мире создается очень много фондов по поддержке государства. Так, над большой программой активно работает большое количество людей.

Об этом глава правительства рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем с ЕС, со США, с другими странами и международными организациями, с корпоративным сектором, который тоже хочет поддержать Украину. По странам – работа состоит из нескольких частей. Первая – это обеспечение наполнения бюджета. Вторая часть – это глобальная поддержка макрофинансовой стабилизации. Третья – это часть будущего – это фонд восстановления Украины. Это recovery plan", – рассказал Шмигаль.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду "План Маршалла-2", премьер ответил: "Не могу пока говорить о названии, но это большая программа, над которой сейчас активно работает огромное количество людей".

"Здесь и срочное восстановление, например, взорванных мостов. И помощь экономике. И строительство новых предприятий. И строительство обновленных населенных пунктов после разрушения. И восстановление оборонного сектора и инфраструктуры. Поэтому в планах – создание единой платформы для этих целей", – сообщил глава правительства.

Он добавил, что сейчас обсуждаются источники наполнения. Например, министр финансов Германии предлагает частично или полностью направить на восстановление Украины Европейский фонд восстановления после COVID, в который европейские страны должны были внести 800 млрд евро.

"Есть другие инициативы ЕС, есть отдельно предложения других стран. Есть арестованные средства РФ. Есть компании, которые хотят в будущем перенести производственные базы из страны-агрессора в Украину. Наша задача – объединить все эти потенциальные ресурсы в один четкий и понятный план", – рассказал Шмигаль.

Напомним, премьер также сообщал, что потери Украины от полномасштабного вторжения России превысили триллион долларов. В эту сумму входят уже причиненный ущерб инфраструктуре и экономике, а также будущие потери в последующие годы.