Рыбачук назвал условие, которое покажет готовность Путина к реальному диалогу

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Единственным четким сигналом того, что диктатор Путин готов к серьезным переговорам, станет прекращение огня без предварительных требований.

Об этом в эфире Эспрессо заявил украинский политик Олег Рыбачук.

Он напомнил, что Трамп еще до начала переговоров оценил шанс на их провал в 25%, подчеркнув: без договоренности об остановке войны он сочтет встречу неудачной.

Реклама

«Этот критерий согласован Соединенными Штатами, Европой и Украиной», — отметил Рыбачук.

По его словам, Путин может использовать переговоры по выдвижению новых требований в Киев.

«Он мог бы сказать: у меня есть дополнительные условия, и если вы их примете, я готов говорить о прекращении войны. Вероятно, это будут уступки, которые он будет ждать от Украины», — пояснил политик.

Рыбачук добавил, что во время вчерашних встреч Трамп услышал от украинских и европейских представителей четкие границы компромиссов, на которые можно пойти.

Реклама

«Теперь вопрос в том, увидел ли Трамп готовность Путина. Большинство американских журналистов на месте встречи предполагают, что пресс-конференция состоится. Трамп предупреждал: если результата не будет, он может вообще не выходить в прессу или сделать короткое заявление сам. Но ожидают, что итоги все же объявят. Путин не может позволить себе снова публично унизить Трампа, не предоставив ему никаких аргументов для положительной оценки переговоров», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Белый дом официально назвал встречу президентов США Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске «исторической», отмечая ее ключевое значение для глобальной безопасности.

Мы ранее информировали, что провал переговоров с Путиным заставит Трампа к жестким мерам.