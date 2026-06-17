Рютте анонсировал участие Зеленского в саммите НАТО, но есть нюанс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Альянса, который состоится 7-8 июля в Анкаре. Рютте ожидает, что программа участия украинского лидера будет похожа на прошлогоднюю в Гааге.

Об этом Рютте заявил, выступая перед началом встречи министров обороны Альянса 17 июня.

Генсекретарь Альянса напомнил, что всего две недели назад в Киеве состоялось заседание Совета НАТО — Украина на уровне послов. По его словам, этот визит стал важным и символическим, ведь Зеленский лично присутствовал и ответил на все вопросы, поднимаемые дипломатами.

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«Это был трогательный опыт — провести эту встречу в президентском дворце в Киеве», — отметил Рютте.

Также он сообщил, что в ходе предстоящего саммита НАТО для президента Украины готовят насыщенную программу встреч. В то же время, участие Зеленского в саммите ожидается в ограниченном формате.

«Мы предполагаем, что для президента Украины во время саммита НАТО будет предусмотрена программа, похожая на ту, которую мы имели в прошлом году. Много встреч, но без отдельного заседания за столом со всеми 32 лидерами, потому что у нас будет одна сессия с участием всех 32, которая будет проходить именно на уровне этих 32 стран», — рассказал Рютте.

Отдельно он подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины для сохранения ее позиций на фронте. Генсек Альянса заметил, что союзники уже передали Киеву «артиллерию, боеприпасы и помощь на миллиарды».

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Отметим, в 2025 году формат официального участия Зеленского в саммите НАТО претерпел изменения по сравнению с предыдущими годами. В частности, тогда не состоялось полноценное заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав государств за общим столом. Кроме того, украинская сторона не участвовала в части ключевых дискуссий по поводу стратегического будущего Альянса из-за позиции США и ряда других стран.

Саммит НАТО-2026 в Анкаре — чего ожидать

Напомним, в мае Рютте подтвердил, что пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Анкаре. Тогда генсек Альянса также высоко оценил действия украинских сил на фронте, отметив, что ситуация стабилизируется, Украина постепенно возвращает территории, а позиции России ослабевают.

По данным Politico, на саммите страны НАТО могут объявить новый пакет помощи Украине на 70 млрд евро. По предложению Германии, сумма будет состоять из 30 млрд евро кредита ЕС и 40 млрд евро двусторонних обязательств союзников. Механизм должен обеспечить прозрачность и справедливое распределение затрат. Киев настаивает, что средства должны быть направлены на приоритетные нужды фронта: ПВО, дроны, ракеты и дальнобойные боеприпасы.

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