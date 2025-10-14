Рютте дал странное объяснение, почему НАТО не сбивает российские самолеты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на сегодня россияне не представляют угрозы для Альянса, поэтому их авиацию осторожно выводят из воздушного пространства.

Об этом свидетельствует отрывок из выступления Рютте, который распространило издание Clash Report.

Генсек НАТО высказался о вторжении России в воздушное пространство стран Альянса.

«Пока они не представляют угрозы, мы будем осторожно выводить их из нашего воздушного пространства», — сказал Рютте.

Он назвал это пропорциональным ответом и сказал, что страны НАТО намного сильнее россиян.

"Если бы мы были слабыми, возможно, мы бы немедленно их сбили, но, поскольку мы сильнее, наша реакция пропорциональна», — высказался генсек Альянса.

Напомним, в конце сентября Рютте публично поддержал позицию президента США Дональда Трампа относительно права стран-членов НАТО сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают воздушное пространство. Глава Альянса подчеркнул, что такие решительные действия возможны только при условии, «если так необходимо».

К слову, в конце сентября и в начале октября истребители НАТО трижды за неделю поднимались в воздух над Балтикой для перехвата российских самолетов, которые нарушали правила полетов. Речь идет о сопровождении двух транспортных самолетов АН-12 и одного АН-72. Особое беспокойство вызвали истребители СУ-30 и МИГ-31, которые сопровождали АН-72 и летели без транспондеров и планов полета. Также был перехвачен один Су-35 и идентифицирован Су-24.