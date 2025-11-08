Рютте дал ядерное предупреждение Путину: что известно

Марк Рютт. / © Associated Press

Реклама

В будущем НАТО имеет более активно подчеркивал собственные ядерные возможности для сдерживания соперников. В частности, в Российской Федерации.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Welt am Sonntag.

По его словам, странам-членам Альянса важно больше говорить с общественностью о ядерном сдерживании, "чтобы они понимали, как это способствует нашей всеобщей безопасности".

Реклама

"Когда Россия использует опасную и бескомпромиссную ядерную риторику, наши народы должны знать, что нет причин для паники, поскольку у НАТО есть мощный фактор ядерного сдерживания для сохранения мира", - подчеркнул генсек.

По его словам, ядерное сдерживание НАТО - "самая высокая гарантия нашей безопасности". Именно поэтому оно, подчеркнул Рютте, должно оставаться надежным, безопасным и эффективным.

"Путин должен знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести", – добавил Марк Рютте.

Напомним, ранее Рютте раскрыл планы Кремля после Украины. По его словам, угроза со стороны путинской России не окончится. Москва готовится вместе с другими противниками – Китаем, Ираном и Северной Кореей к «долгосрочному противостоянию».

Реклама

Генсек также подчеркнул: если РФ будет атаковать одну из стран-членов НАТО, то ответ Альянса будет "разрушительным". В то же время Рютте отметил необходимость больше инвестировать в оборону, "чтобы убедиться, что мы остаемся такими же сильными".