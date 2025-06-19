Рютте начал массовые сокращения в НАТО: при чем здесь Трамп

Марк Рютте и Дональд Трамп / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начал масштабную реорганизацию Альянса: ожидается сокращение должностей и ликвидация двух ключевых подразделений. Реформирование набирает обороты на фоне слабой поддержки НАТО со стороны президента США Дональда Трампа и приближения важного саммита в Гааге.

Об этом пишет Politico.

По информации издания, в планах Рютте — ликвидировать два отдела штаб-квартиры НАТО в Брюсселе и сократить десятки должностей. Об этом рассказали трое действующих чиновников Альянса и один бывший высокопоставленный чиновник.

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«Он буквально „DOGEизирует“ НАТО», – сказал один из чиновников блока, сравнив ситуацию с радикальным сокращением государственного аппарата США, которое устроил бизнесмен Илон Маск.

Реорганизация Альянса происходит на фоне опасений того, что скептически настроенный к НАТО Трамп может однажды вывести США из блока, а также накануне ключевого саммита в Гааге, который посетит американский лидер.

Изменения в НАТО в разгар глобальных кризисов

Реформы в НАТО происходят в контексте сложной геополитической ситуации: войны в Украине и на Ближнем Востоке, неоднократные заявления администрации Трампа о возможном уходе США на второй план в вопросе безопасности Европы.

Рютте сразу после замены Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО заявил о необходимости перемен.

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«Моя задача — обеспечить адаптацию НАТО к более сложному миру», — сказал Рютте во время вступительной речи.

Он провел уже две внутренние встречи с персоналом, где объявил о волне изменений: уменьшение с восьми до шести количества международных подразделений штаб-квартиры НАТО.

Какие отделы в НАТО ликвидируют?

Под сокращение попадают:

отдел публичной дипломатии (отвечает за работу с прессой и коммуникацией),

отдел исполнительного управления (кадровая политика и управление персоналом).

Функции этих отделов распределят между другими подразделениями. Будут ликвидированы должности помощников генсека Альянса, которые возглавляют отделы.

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Сообщается, что глава отдела публичной дипломатии НАТО Мари-Доха Безансено покинула свою должность еще в марте, и замену ей до сих пор не назначили. В рамках реформы свое место потеряет и руководитель исполнительного управления Альянса Карло Боргини.

Общее количество сокращений достигнет десятков позиций, однако, по словам источника, эти изменения не являются масштабными — одновременно предусмотрены и новые назначения.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе работает около 4000 человек, из которых примерно 1500 — это международный персонал. Значительную часть из них составляют временные сотрудники — в основном молодые специалисты, которых берут на контракты сроком в полгода.

Как рассказали двое действующих должностных лиц Альянса, сейчас в НАТО происходит переход к уменьшению количества временных кадров и создание большего количества постоянных рабочих мест.

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«Трудно достичь стабильности, когда постоянно заменяют одного временного работника другим», — отметил экс-чиновник НАТО.

Реформа со смыслом

Несмотря на то, что реорганизация не сопровождается резкими сокращениями, как в случае с DOGE в США, где правительственные агентства закрывали без предупреждения, трансформация НАТО проходит планово и с учетом внутренней логики.

«Их реализуют те, кто хорошо понимает внутреннюю структуру Альянса», — подчеркнул инсайдер.

Хотя реформы не дают мгновенных бюджетных результатов, они несут важный символический сигнал. Речь идет о длительной дискуссии среди стран-членов о распределении средств между военным и гражданским бюджетами НАТО.

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У Рютте, которого в медиа называют «шептуном Трампа» за способность находить общий язык с непредсказуемым президентом США, есть еще 3,5 года, чтобы убедить Вашингтон остаться в Альянсе.

По мнению доцента Свободного университета Брюсселя (VUB) и старшего исследователя Egmont Institute Александра Маттелера, Рютте стремится доказать союзникам, что может сделать НАТО более эффективным и экономным в использовании ресурсов.

«Рютте перестраивает структуру штаб-квартиры, исходя из приоритетов — инвестировать в оборону и делать это максимально эффективно», — считает Маттелер.

Что говорят в самом НАТО?

Комментируя перестройку, высокопоставленный чиновник Альянса отметил: «Генсек Рютте стремится к эффективной и действенной работе НАТО» и уже инициировал реорганизацию, «чтобы оптимизировать работу штаб-квартиры». Он также подчеркнул, что реформа согласована со странами-членами и проводится с участием персонала.

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Напомним, в феврале канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп собирается пересмотреть обязательства США перед НАТО. По словам Мерца, эта возможность беспокоит европейских лидеров и может иметь последствия для Альянса. Сам глава Белого дома часто подчеркивал, что европейские члены блока должны тратить больший процент своего ВВП на оборону в рамках членства в НАТО.

В марте NBC News со ссылкой на источники информировало, что Трамп обсудил с помощниками возможность выборочного участия США в НАТО таким образом, чтобы помогать членам Альянса, которые тратят на оборону определенный процент своего ВВП.

Поэтому крупнейшие военные государства Евросоюза разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону континента вместо США. Они пытаются подготовиться к возможному выходу Штатов из НАТО.