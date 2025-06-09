НАТО может обойти тему членства Украины в решениях саммита — что за этим стоит

Генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте. / © Getty Images

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Украина продолжает свой необратимый курс к членству в НАТО, даже если эта перспектива не будет упомянута в итоговом коммюнике саммита.

Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на мероприятии Chatham House.

По его словам, коммюнике этого саммита в Гааге будет значительно короче документа, принятого в прошлом году в Вашингтоне. Однако это не означает пересмотра обязательств перед Украиной. "Вы не должны всегда повторять каждое предложение. Все остается в силе: и стратегическая концепция, и Вашингтонское коммюнике", - подчеркнул Рютте.

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Он отметил, что так называемый "необратимый путь" Украины в НАТО сохранится, независимо от того, будет ли он дословно зафиксирован в новой декларации:

"Я предполагаю, что на моей пресс-конференции после саммита я повторю это предложение. Мы строим мост к членству - через Командование в Висбадене, структуру в Польше, команду НАТО в Киеве. Все это части процесса", - сказал он.

Также Рютте напомнил, что США не единственный скептический голос относительно украинского вступления в НАТО. Венгрия, Словакия и другие союзники тоже не всегда поддерживали эту идею. В то же время, согласованная формулировка о будущем членстве Украины остается в силе, и ни один из союзников не заявлял о его пересмотре.

Генсек НАТО подытожил, что главный фокус саммита в Гааге будет не на формулировках по Украине, а на увеличении затрат и расширении оборонного производства, необходимого всем странам Альянса на фоне роста угроз.

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Кроме того, Марк Рютте заявил, что Россия стремительно наращивает военную мощь и может быть готова к применению силы против НАТО. уже через пять лет.