Рютте назвал главное условие НАТО в мирных переговорах для Украины

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил роль президента США Дональда Трампа в продвижении мирных переговоров по Украине. Рютте назвал Трампа единственным человеком, который смог сдвинуть этот вопрос с мертвой точки.

Об этом Марк Рютте заявил во время пресс-конференции по итогам Совета Украина-НАТО 3 декабря.

«Единственный человек в мире, который смог сдвинуть с мертвой точки вопрос мира в Украине, это был президент Трамп. И мы до сих пор работаем, его команда работает для того, чтобы выформировать правильные согласования, которые составят будущее соглашение мира», — сказал Рютте.

Генсек отметил важность роли США в переговорном процессе. Он отметил, что хотя достичь мира очень тяжело, «надо выдвигать предложения, нужно встречаться». Рютте упомянул о встречах, состоявшихся в Женеве, Майами, а также в Москве, назвав это «пошаговым периодом». Рютте подчеркнул позицию НАТО.

«Я бы не хотел, знаете, ставить палки в колеса этого процесса. Но я могу комментировать собственно после сдвига каждого шага переговоров. То есть, мы остаемся тесно скоординированными с Белым домом, из США. И поэтому мы хотим помогать американской стороне двигаться», — отметил Марк Рютте.

Он также пояснил, что остается главным приоритетом для НАТО в мирных переговорах.

«Важно, да, Украина знает, что мы имеем все необходимые гарантии безопасности, из-за которых Россия не решится после мира напасть на Украину еще раз. Это самое важное для нас», — подытожил Рютте.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ключ к успеху на мирных переговорах — усиление позиций Киева из-за непрерывной военной помощи и жестких санкций против агрессора.

Ранее сообщалось, что Марк Рютте подтвердил намерение Альянса продолжать укрепление сотрудничества с Киевом. Также объяснил, какое оружие Украина получит в первую очередь.