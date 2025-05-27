Рютте назвал страны, которые "работают вместе" с Россией в войне против Украины

Марк Рютт. / © Associated Press

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Вместе с агрессорской Россией в войне против Украины сотрудничают Китай, Северная Корея и Иран. Происходит это в обмен на российскую помощь.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в городе Дейтон, сообщает La Repubblica.

По словам Рютте, ключевым посредником войны РФ против Украины является Китай, поставляющий товары двойного использования и помогающий ей обходить санкции. Впрочем, генсек НАТО не сообщил, что получает Пекин от Москвы в обмен на помощь.

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КНДР и Иран укрепляют таким образом свой военный потенциал и усиливают агрессию против соседей, отмечает Рютте. Северная Корея в обмен на поддержку "получает много российских технологий", а Иран на полученные от Кремля деньги "сеет беспорядок на Ближнем Востоке".

"Эти четыре страны работают вместе, мы не должны быть наивными", – подчеркнул Марк Рютте.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало о том, что Ким Чен Ын помогает России не только оружием и солдатами. В РФ наблюдается нехватка рабочей силы из-за падения рождаемости и отправки людей на войну. Именно поэтому в страну едут трудовые мигранты из Северной Кореи. Большинство из них работают на Дальнем Востоке.

Тем временем парламент Ирана 21 мая одобрил 20-летний пакт о стратегическом партнерстве с Россией . Соглашение предусматривает укрепление двусторонних связей, в том числе более тесное сотрудничество в области обороны.

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Отметим, что на днях украинская разведка сообщила, что Китай поставляет России для войны в Украине спецхимию, порох и станки. Эти составляющие поставляют конкретно на компании военного назначения РФ. Речь идет о 20 заводах.

Дата публикации 08:24, 26.05.25 Количество просмотров 50 В России дроны атаковали Елабугу и химзавод в Кинемаше