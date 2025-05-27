Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражает опасения по поводу участия Владимира Зеленского в саммите в Гааге из-за присутствия там Дональда Трампа.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Публично Рютте приветствовал приглашение украинского президента, которое подтвердил министр обороны Нидерландов, но на самом деле генсек Альянса «не в восторге из-за вероятности скандала».

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Экспремьер считает, что «пренебрежительное отношение Трампа к Зеленскому» с одной стороны, а также завуалированная критика хозяина Белого дома со стороны Президента Украины с другой могут спровоцировать конфликт.

Поэтому роль Зеленского в саммите пока остается неопределенной: Рютте и союзники пытаются понять, к какой части программы мероприятия приобщить украинского лидера с минимальным риском противостояния с Трампом.

В СМИ появлялись слухи, что Вашингтон вроде бы вообще не хочет видеть Зеленского на саммите в Гааге, однако позднейшую в госдепе их опровергли.