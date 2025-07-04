Рютте обратился в США с просьбой по Украине и надеется "на гибкость"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на «гибкость» от США для того, чтобы у Украины были ресурсы для защиты после решения Вашингтона о приостановке поставок вооружения.

Об этом генсек рассказал, выступая в военной штаб-квартире НАТО Бельгии, пишет Bloomberg.

Рютте подчеркнул, что США должны убедиться, что их запасы вооружения находятся на необходимом уровне. От этого, по словам генсека, зависит коллективная оборона Североатлантического союза.

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«В то же время мы надеемся на гибкость, ведь также должны убедиться, что Украина может двигаться дальше», — сказал генсек НАТО.

Bloomberg напоминает, что Пентагон объявил о приостановке передачи артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны Украине ссылаясь на необходимость сохранения оружия для защиты США.

Такое решение Вашингтон принял в то время, когда РФ начала все больше атаковать Киев и другие крупные города, отмечает издание.

Кроме того, рекордные атаки российских беспилотников и ракет дали понять растущую уязвимость украинской противовоздушной обороны. Издание отмечает, что это произошло как раз тогда, когда США могут прекратить и финансовую поддержку.

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Рютте отметил, что, учитывая «очевидное нежелание России работать над прекращением огня», союзники должны быть уверены, что у Украины есть ресурсы для дальнейшей борьбы.

«Учитывая очевидное нежелание России работать над прекращением огня, союзники должны быть уверены, что у Украины есть все необходимое, чтобы оставаться в борьбе», — сказал Рютте.

Что известно о приостановлении военной помощи Украине от США

Вечером 1 июля ряд западных медиа сообщал, что США временно приостанавливают поставки оружия для Украины. Речь идет о ракетах для систем противовоздушной обороны и некоторых высокоточных боеприпасах.

В свою очередь в Белом доме заявили, что такое решение приняли для того, чтобы «поставить интересы Америки во главу угла».

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Тогда в Киеве сообщали, что никаких официальных сообщений по этой ситуации от США не получали. Кроме того, там уверяли, что оружие поставки оружия не прерывалось.

В то же время в СМИ отмечали, что приостановка поставок оружия для Украины существенно ослабит воздушную оборону страны, что будет угрожать увеличением числа жертв среди гражданских.

Американский лидер Дональд Трамп попытался опровергнуть слухи о прекращении военной помощи Украине, заявив, что США продолжают предоставлять оружие Украине.

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