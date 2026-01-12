- Дата публикации
Рютте объяснил, почему Путин использует "Орешник" против Украины
Россия использует ракеты «Орешник», чтобы запугать НАТО и остановить поддержку Украины.
Использование Россией новейших ракет «Орешник» — попытка Москвы ослабить решимость союзников и заставить их отказаться от помощи Украине.
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает La Repubblica.
Генсек НАТО напомнил о недавней эскалации со стороны РФ, в частности, о применении баллистического вооружения по украинским городам.
«Жестокая агрессивная война России продолжается, и только на прошлой неделе мы видели использование ракеты „Орешник“ против Львова, а также продолжение атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается отказать нас от поддержки Украины, но мы не поддадимся устрашению», — констатировал Марк Рютте.
Рютте подчеркнул, что в условиях усиленного давления на энергосистему и фронт во время зимы, консолидация всех членов Альянса критически важна. По его словам, стабильность Украины оказывает непосредственное влияние на безопасность всего евроатлантического региона.
«Поскольку Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, ваша поддержка и поддержка всех союзников НАТО важнее, чем когда-либо. Безопасность Украины — это наша безопасность», — добавил глава Альянса.
Что известно о применении РФ «Орешник» против Украины
9 января около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львовщине «Орешником». Она двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, которая является «сверхвысокой».
Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал: Россия показательно нанесла удар ракетой «Орешник» именно по территории Львовщины — у границ Евросоюза.
Также Министерство иностранных дел Франции иронически ответило на очередные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева ударить по Европе ракетой «Орешник».