Рютте объяснил, почему Путин использует "Орешник" против Украины

Марк Рютте / © Getty Images

Использование Россией новейших ракет «Орешник» — попытка Москвы ослабить решимость союзников и заставить их отказаться от помощи Украине.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает La Repubblica.

Генсек НАТО напомнил о недавней эскалации со стороны РФ, в частности, о применении баллистического вооружения по украинским городам.

«Жестокая агрессивная война России продолжается, и только на прошлой неделе мы видели использование ракеты „Орешник“ против Львова, а также продолжение атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается отказать нас от поддержки Украины, но мы не поддадимся устрашению», — констатировал Марк Рютте.

Рютте подчеркнул, что в условиях усиленного давления на энергосистему и фронт во время зимы, консолидация всех членов Альянса критически важна. По его словам, стабильность Украины оказывает непосредственное влияние на безопасность всего евроатлантического региона.

«Поскольку Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, ваша поддержка и поддержка всех союзников НАТО важнее, чем когда-либо. Безопасность Украины — это наша безопасность», — добавил глава Альянса.

Что известно о применении РФ «Орешник» против Украины

9 января около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львовщине «Орешником». Она двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, которая является «сверхвысокой».

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал: Россия показательно нанесла удар ракетой «Орешник» именно по территории Львовщины — у границ Евросоюза.

Также Министерство иностранных дел Франции иронически ответило на очередные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева ударить по Европе ракетой «Орешник».