Рютте откровенно ответил, вступит ли Украина в НАТО

Марк Рютте

Вопрос членства Украины в НАТО не будет решен в ближайшем будущем из-за текущей политической ситуации.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает Clash Report.

Рютте отметил, что его видение основано на анализе текущих политических процессов внутри блока и на международной арене.

«Я не считаю, что вопрос о членстве Украины в НАТО можно решить в ближайшем будущем. Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время с политической точки зрения — такая моя объективная оценка», — заявил Марк Рютте.

Ранее представители Альянса неоднократно отмечали соблюдение политики «открытых дверей», однако отмечали, что консенсус по официальному приглашению Украины на данный момент не достигнут. Главный фокус НАТО остается на оказании практической помощи Киеву и обеспечении взаимосовместимости украинских сил с армиями стран-членов.

Ранее мы писали, что Украина и НАТО никогда не были так близки как сегодня — ни в сфере политического взаимодействия, ни в практическом военном сотрудничестве. Уровень диалога между сторонами беспрецедентно интенсивен и, по оценкам, базируется на доверии.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о перспективе вступления Украины в НАТО. По его мнению, не стоит менять Конституцию.

К слову, европейские чиновники стремятся создать или укрепить альтернативные структуры, чтобы не потерять возможность совместной обороны в случае распада НАТО.