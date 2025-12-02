Рютте ответил, обсуждают ли на переговорах вопросы членства Украины в НАТО

Марк Рютт. / © Associated Press

Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе не обсуждается на мирных переговорах.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Sky News.

В то время как ключевые переговорщики Дональда Трампа находятся в Москве для обсуждения перспектив мира, Рютте рассказал, как последние попытки Америки прекратить войну могут повлиять на будущее Украины в Альянсе.

Он подчеркнул, что ожидает, что все, связанное с этим вопросом, будет «решаться отдельно» от мирных переговоров. По словам Рютте, НАТО должно быть вовлечено в любые такие обсуждения.

«Трудно предсказать, когда мы добьемся успеха», — ответил он на вопрос о перспективах мира.

Рютте также уменьшил перспективу вступления Украины в НАТО. По его словам, для этого нужен консенсус всех членов, которого пока нет.

Напомним, по данным источников CNN, в Майами переговорщики Украины и США обсудили сценарий, согласно которому Киев может быть фактически лишен возможности присоединиться к Альянсу из-за договоренностей, заключенных между государствами-членами НАТО и Москвой. Ведь одним из требований 28-пунктного плана было официальное закрепление отказа Украины от стремления к НАТО.

Кроме того, издание отмечает, что над переговорами между представителями США и России нависают две ключевые спорные проблемы: стремление Украины вступить в НАТО и требования России отдать территории на Донбассе.