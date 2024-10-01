Рютте ответил, одобряет ли удары Украины вглубь РФ: в чем "нюанс"

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина имеет право наносить удары вглубь РФ по законным целям, но вопрос снятия ограничений может решить только страна, поставляющая это оружие.

Об этом он заявил 1 октября в штаб-квартире НАТО во время пресс-конференции после церемонии передачи полномочий генсеком Йенсом Столтенбергом.

"Не забывайте, что Украина ведет войну самообороны, и это означает, что Украина имеет право защищать себя. И, как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Поддержка права Украины на самооборону означает, что они также могут наносить удары по законным целям на территории агрессора. В конце концов, это дело каждого союзника, чтобы определить свою поддержку Украины", — сказал Рютте.

Генсек подчеркнул, что вопрос снятия ограничений "касается отдельных союзников в их отношениях с Украиной". "И мы также должны ясно понимать, что ни одно единственное оружие не выиграет войну", — добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, поддерживает ли он просьбу Украины, Рютте сказал: "Я могу понять просьбу Украины. Но в конце концов это дело каждого союзника, чтобы решить, что они хотят сделать".

Также Рютте напомнил, что такие партнеры, как Соединенные Штаты, "потратили десятки тысяч, десятки миллиардов долларов, чтобы поддержать право Украины на самооборону".

"И будь честны: Украина, вероятно, не существовала бы как страна сегодня без поддержки США", — сказал Рютте.

Напомним, что Марк Рютте вступает в должность генерального секретаря НАТО в критический момент для Альянса и мировой безопасности. Чего от него ждать — читайте на ТСН.ua.

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