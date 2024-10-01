Рютте озвучил, что будет в случае победы России в войне против Украины

Глава Альянса предостерег, что безопасность Европы может оказаться в еще более тяжелой ситуации.

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил о понимании Европой того, что будет в случае победы России в войне против Украины.

Об этом глава Альянса заявил во время выступления 1 октября.

По словам Рютте, если президент России Владимир Путин получит то, чего он хочет в войне в Украине, европейская безопасность окажется еще в более тяжелой ситуации.

"В Европе понимают, что если Россия победит в Украине, если Путин получит то, чего хочет, наша безопасность будет еще в более тяжелой ситуации. Он получит четверть территории и четверть населения дополнительно", — обратил внимание новый генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Украина ведет эту войну с целью самообороны.

"И, как вы знаете, я совершенно поражен тем, что делает Украина. Они проявили мужество", – отметил Рютте.

Напомним, новый генсек Альянса заявил, что среди приоритетов его работы на этом посту будет и Украина. Рютте сказал: "Мы должны обеспечить, чтобы Украина победила как суверенное независимое демократическое государство".

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