Рютте озвучил единственное условие, при котором НАТО будет участвовать в мирных переговорах по Украине

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Организация Североатлантического договора готова стать стороной переговоров по мирному плану для Украины.

Марк Рютте сделал это заявление в Брюсселе на пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Это произойдет в том случае, если элемент, касающийся непосредственно Альянса, будет частью соглашения, сейчас обсуждаемого между США, РФ и Украиной.

"Очевидно, когда речь идет об элементах НАТО в соглашении о прекращении войны против Украины, это будет рассматриваться отдельно, и это, очевидно, будет включать НАТО", - пояснил Рютте, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

Генеральный секретарь высоко оценил роль Соединенных Штатов в продвижении мирных инициатив:

Рютте "считает очень хорошим, что США выдвигают предложения", отмечая, что "нужно с чего-то начинать" и "нужно иметь предложения на столе".

Он подтвердил, что НАТО внимательно следит за дипломатическим процессом: "Как вы знаете как в Женеве, так и два дня назад в Майами происходили переговоры с украинской стороной. Сегодня состоялись переговоры с российской стороной, поэтому мы внимательно следим за этим".

Кроме того, Рютте ответил, обсуждают ли на переговорах вопросы членства Украины в НАТО.