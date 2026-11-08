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Политика
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Рютте планирует громкую пьянку с Зеленским после войны: где генсек НАТО хочет отпраздновать

Рютте рассказал о планах по празднованию окончания войны вместе с президентом Украины.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюттезаявил, что после завершения российско-украинской войны собирается отпраздновать это событие вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, устроив пьянку в швейцарских Альпах. По словам главы Альянса, они уже договорились об этом плане.

Об этом Рютте рассказал в эфире нидерландского ток-шоу «Pauw & De Wit».

В ходе беседы ведущий упомянул документальный фильм о бывшем генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге, в котором рассказывалось о его договоренности с Зеленским отправиться на рыбалку после окончания войны.

В связи с этим модератор поинтересовался, есть ли у Рютте собственные планы относительно празднования вместе с украинским президентом.

«Да, мы напьемся в швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся», — заявил генеральный секретарь НАТО.

На уточняющий вопрос ведущего о том, действительно ли они уже договорились о такой встрече, Рютте ответил утвердительно.

В ходе того же эфира глава Альянса выразил «огромное восхищение» Владимиром Зеленским. Он также отметил, что регулярно общается с украинским президентом — их беседы проходят еженедельно.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что в полномасштабной войне РФ против Украины победителя не будет. По его мнению, всё может завершиться мирным соглашением.

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