- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 723
- Время на прочтение
- 1 мин
Рютте планирует громкую пьянку с Зеленским после войны: где генсек НАТО хочет отпраздновать
Рютте рассказал о планах по празднованию окончания войны вместе с президентом Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рюттезаявил, что после завершения российско-украинской войны собирается отпраздновать это событие вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, устроив пьянку в швейцарских Альпах. По словам главы Альянса, они уже договорились об этом плане.
Об этом Рютте рассказал в эфире нидерландского ток-шоу «Pauw & De Wit».
В ходе беседы ведущий упомянул документальный фильм о бывшем генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге, в котором рассказывалось о его договоренности с Зеленским отправиться на рыбалку после окончания войны.
В связи с этим модератор поинтересовался, есть ли у Рютте собственные планы относительно празднования вместе с украинским президентом.
«Да, мы напьемся в швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся», — заявил генеральный секретарь НАТО.
На уточняющий вопрос ведущего о том, действительно ли они уже договорились о такой встрече, Рютте ответил утвердительно.
В ходе того же эфира глава Альянса выразил «огромное восхищение» Владимиром Зеленским. Он также отметил, что регулярно общается с украинским президентом — их беседы проходят еженедельно.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что в полномасштабной войне РФ против Украины победителя не будет. По его мнению, всё может завершиться мирным соглашением.