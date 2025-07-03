Рютте подверг резкой критике Россию за переговоры в Стамбуле: что возмутило генсека

Марк Рютт. / © Getty Images

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Генсек НАТО Марк Рютте подверг критике подход агрессорки России к мирным переговорам с Украиной.

Об этом сообщает Fox News.

По его словам, прежде всего нужны содержательные переговоры о настоящем, а не "лекции по истории", которые проводит глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

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Генеральный секретарь заявил, что самое важное сейчас – это заставить Кремль сесть за стол переговоров и говорить о нынешних реалиях, а не о событиях далекого прошлого.

"Не надо посылать какого-нибудь историка, рассказывающего, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем", - заявил Рютте.

По его словам, украинцы стремятся прекратить огонь и мир как можно быстрее. Генсек подчеркнул, что для этого Запад должен усилить давление на Москву. В частности, сделать это посредством санкций и других рычагов воздействия.

Напомним, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что глава делегации РФ Мединский кричал на переговорах. Да, политика страны-агрессорки возмутило то, что вместе с родственниками появился в базе сайта Миротворец, поэтому перешел на крик на переговорах с украинской стороной.

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Заметим, Sky News сообщало о жутком моменте на переговорах в Стамбуле. Представители РФ потребовали выведения украинских войск из четырех оккупированных регионов и капитуляции еще двух. Более того, россияне угрожали своим собеседникам: «Возможно, некоторые из сидящих здесь за этим столом потеряют больше своих близких».