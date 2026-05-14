Рютте предложил НАТО направлять 0,25% ВВП на помощь Украине: какие страны против

Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам Североатлантического союза направлять на помощь Украине 0,25% своего ВВП.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в НАТО.

По информации собеседников издания, этот вопрос Рютте поднял в конце апреля во время закрытой встречи послов стран Альянса.

Встреча была посвящена подготовке к саммиту НАТО, который запланирован на 7-8 июля в Турции.

В ходе переговоров союзники также обсуждали и другие инициативы, связанные с поддержкой Украины.

Впрочем, как отмечают источники, предложение генерального секретаря не нашло поддержки со стороны Франции и Великобритании.

Кроме того, часть стран настаивает, чтобы в будущих финансовых инициативах учитывалось их участие в европейском кредитном пакете для Украины на 90 миллиардов евро.

