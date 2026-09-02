Рютте предупредил о новой опасности от России: подробности

Марк Рютт. / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Российская Федерация «становится все более безрассудной» в войне с Украиной.

Об этом он заявил на пресс-конференции 2 сентября, сообщает The Guardian.

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«Все больше дронов и ракет проникают в наше воздушное пространство вдоль восточного фланга, что создает повышенный риск. Мы также фиксируем рост количества опасных действий, направленных непосредственно против нашей территории — то ли подпали на заводах, производящих оборонное оборудование для Украины, то ли собственно российская гибридная атака в Лейпциге», — подчеркнул генсек.

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Рютте выразил солидарность НАТО с Германией. По его словам, «опасность, которую представляет Россия, очевидна», а Альянс «работает круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность наших людей».

«Если Россия считает, что эти угрозы разделят нас или если они думают, что нас это удержит от поддержки Украины, они ошибаются. Наше единство непоколебимо», — добавил Марк Рютте.

Напомним, Германия впервые открыто обвинила Россию в атаке с произошедшей дронами. в августе в районе аэропорта Лейпциг-Галле. Там, где обнаружили три начиненных взрывчаткой БпЛА. Один из них был зафиксирован вблизи украинского самолета «Антонов», который используют для транспортировки боеприпасов.

В Берлине заявили, что в Германии прекратят работу генконсульство РФ в Бонне и Российский дом в столице ФРГ. Кроме того, страна требует официальных объяснений и существенно усиливает контроль за въездом граждан России.

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