Марк Рютте / © Associated Press

У генерального секретаря НАТО Марка Рютте есть новый план, как не допустить, чтобы американский президент США Дональд Трамп отвернулся от Североатлантического союза.

Об этом пишет Politico.

По словам трех высокопоставленных дипломатов НАТО, в течение последних недель генсек Североатлантического союза возглавил кампанию по резкому увеличению объемов оборонного производства и заключению соответствующих соглашений, пытаясь обеспечить успех саммита лидеров стран НАТО в Анкаре в июле.

Кампания направлена на преодоление реального дефицита в Европе, а также создание «экономических аргументов» для Трампа.

«Я считаю, это очень хорошо, что Рютте подчеркнет это в Анкаре, чтобы мы могли иметь общие стандарты, лучшее взаимодействие и производить больше и дешевле. Нам нужно продолжать торговлю и производство оружия вместе, а у США есть некоторые уникальные возможности», — сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

«План Рютте — это хорошая новость для США», — отметил один из дипломатов.

«Однако любые попытки активно вовлечь НАТО в оборонные соглашения, вероятно, вызовут конфликт с ЕС, обнародовавший законодательные предложения и кредиты на миллиарды евро, чтобы предоставить приоритет развитию собственной оборонной промышленности», — считают журналисты.

Воплотить в жизнь план Рютте по завоеванию благосклонности Трампа будет нелегко, считает аналитик Bloomberg Economics Бекка Вассер. Среди одной из причин — дефицит инструментов для реального влияния на промышленное производство.

Кроме всего прочего, давление на европейских союзников с целью увеличения закупок у США также может обернуться расколом в отношениях с ЕС. Брюссель работает над предоставлением преимуществ европейским оборонным компаниям в финансируемых им программах.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность вывода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к его войне против Ирана.

Кроме этого, он в очередной раз упрекнул премьер-министра Британии Кира Стармера в отказе присоединиться к американо-израильской войне против Ирана, намекнув, что Королевский флот не готов к этой задаче.

«У вас даже нет флота. Вы слишком стары, и у вас были авианосцы, которые не работали», — сказал он.

Западные СМИ писали, что администрация Трампа разработала список «непослушных и послушных» союзников по НАТО, поскольку Вашингтон ищет способы наказать страны, отказавшиеся поддержать его войну против Ирана.

Также Трамп заявлял, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

