Рютте раскрыл главное правило сделок с Путиным: иначе он нападет снова

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что доверие к президенту РФ Владимиру Путину возможно лишь тогда, когда соблюдение соглашений полностью отвечает интересам Кремля.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода", комментируя вопрос о возможных будущих договоренностях относительно Украины.

Рютте напомнил, что у многих лет был рабочий опыт общения с Путиным, когда был премьер-министром Нидерландов, однако все изменилось после оккупации Крыма в 2014 году.

"Я перестал пытаться понять этого парня. Но знаю точно: всякий раз, когда заключаешь соглашение, надо убедиться, что его соблюдение - в его интересах", - подчеркнул он.

Генсек НАТО подчеркнул, что предстоящее мирное соглашение или долгосрочное прекращение огня должны быть построены так, чтобы Россия никогда больше не попыталась напасть на Украину.

"Он не пойдет на повторное вторжение, если будет знать, что последствия будут сокрушительными", - отметил Рютте.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил результаты встречи в Женеве, где обсуждался предложенный Соединенными Штатами Америки мирный план для окончания войны в Украине. По его мнению, переговоры были "очень успешными" и этот план будет продвигаться дальше.