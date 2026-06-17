Рютте резко высказался о Китае: что известно

Марк Рютт. / © Associated Press

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Североатлантический альянс «очень внимательно отслеживает все, что происходит» в сотрудничестве между Китаем и агрессором Россией.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщил генеральный секретарь Марк Рютте, сообщает Sky News.

По его словам, Альянс «постоянно пытается точно следить за тем, что делает Китай». Рютте акцентировал на том, что Российская Федерация не одинока, а НАТО «не наивно».

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«Конечно, мы уже знаем, что Россия не одинока, что они получают жизненно важную поддержку от Северной Кореи, Китая, Ирана. Что эти четыре страны тесно сотрудничают и существуют взаимные договоренности», — добавил генсек.

В частности, он упомянул Северную Корею, которая получает от России критически важные технологии баллистических ракет в обмен на поддержку войны против Украины. В то же время Китай помогает, «обходя санкции»

«Нам известно о помощи в обходе санкций, о поставках товаров двойного назначения и т.д. Мы не наивны и очень внимательно отслеживаем все. что происходит», — добавил Рютте.

В то же время, он отказался сказать больше и подчеркнул, что это тема «для закрытой встречи».

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Напомним, ранее Китай резко обратился к ЕС из-за России. Пекину не понравились санкции. Ограничения Евросоюза против их граждан и компаний там называют «незаконными». И подчеркнули, что КНР «решительно выступает против односторонних санкций». Мол, эти ограничения «не имеют разумных оснований».

Отметим, что КНР назвала сообщения о тренировках российской армии «безосновательными и клеветническими». Впрочем, деталей спикер МИД Линь Цзянь не предоставил.

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