Рютте сделал резкое заявление о России: почему НАТО не боится Путина

Марк Рютте / © Associated Press

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не сможет победить Альянс, поскольку ее экономика гораздо слабее, чем у европейских стран. Однако он подчеркнул, что огромные расходы Москвы на войну все равно нельзя оставлять без внимания.

Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с журналистами.

По словам Рютте, Россия направляет на оборонные нужды 48% своего государственного бюджета, что составляет 75% всех налоговых поступлений страны.

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«Это безумные цифры. Поэтому мы не можем быть наивными по отношению к России», — отметил Марк Рютте.

Несмотря на значительные инвестиции в военный сектор, Генсек НАТО отметил, что экономическая мощь РФ остается достаточно ограниченной. Поскольку объем валового внутреннего продукта в России не превышает суммарных показателей Бельгии и Нидерландов.

Поэтому они знают, что не могут нас победить. Поэтому мы сделаем все, чтобы они поняли, что это будет их величайшей ошибкой, если отважатся», — подчеркнул Марк Рютте.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал сообщения о возможных контактах ЕС с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что это исключительно вопрос Евросоюза и не входит в компетенцию Альянса.

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