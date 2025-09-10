Рютте сделал ряд заявлений о российских дронах в Польше: что будет делать НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал залет российских дронов в Польшу. Он сказал, что полная оценка инцидента еще продолжается, поэтому отказался говорить, было ли это преднамеренное нападение или ошибка.

Свои заявления Рютте сделал во время выступления относительно вторжения российских дронов в Польшу, сообщается на официальном сайте Альянса.

Генсек НАТО ответил на прямой вопрос, есть ли уже предварительная оценка намерений России: это было преднамеренное нападение, умышленное вторжение или ошибка.

«Полная оценка продолжается. Но, конечно, независимо от того, было ли это преднамеренно или нет, это абсолютно безрассудно. Это абсолютно опасно. Но, как я уже говорил, полная оценка продолжается», — сказал Рютте.

Он отметил необходимость того, чтобы Россия остановила эскалацию войны и прекратила нарушать воздушное пространство союзников. В то же время генсек заверил, «что мы бдительны и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО«.

Рютте заявил, что Альянс провел утром встречу по ситуации с нарушением польского воздушного пространства и подтвердил, что Варшава запросила консультации согласно статье 4 Североатлантического договора.

«Союзники выразили солидарность с Польшей и осудили безрассудное поведение России… Понятно, что нарушение прошлой ночью не является единичным случаем», — сказал генсек.

По его словам, НАТО будет внимательно следить за ситуацией вдоль восточного фланга. Средства ПВО Альянса будут постоянно наготове.

Напомним, в ночь на 10 сентября в Польше сбили российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство страны во время атаки на Украину. По словам премьер-министра Дональда Туска, всего в течение ночи было 19 вторжений в воздушное пространство. Туск также сказал, что, скорее всего, произошла «провокация большого масштаба».

Обломки российского дрона упали на жилой дом. Была повреждена крыша и авто.

Заметим, Россия готовила атаки на Польшу с июля 2025 года, используя для беспилотников польские и литовские SIM-карты. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Defense Express.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше помощь после атаки российских дронов. Украина готова предоставить все имеющиеся данные по удару, а также помочь в развитии системы оповещения и защиты от таких угроз.