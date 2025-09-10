ТСН в социальных сетях

Рютте сделал ряд заявлений о российских дронах в Польше: что будет делать НАТО

Генсек НАТО отказался говорить, был ли залет дронов преднамеренным нападением на Польшу, но заверил, что Альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории.

Ирина Лабьяк
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Дополнено новыми материалами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал залет российских дронов в Польшу. Он сказал, что полная оценка инцидента еще продолжается, поэтому отказался говорить, было ли это преднамеренное нападение или ошибка.

Свои заявления Рютте сделал во время выступления относительно вторжения российских дронов в Польшу, сообщается на официальном сайте Альянса.

Генсек НАТО ответил на прямой вопрос, есть ли уже предварительная оценка намерений России: это было преднамеренное нападение, умышленное вторжение или ошибка.

«Полная оценка продолжается. Но, конечно, независимо от того, было ли это преднамеренно или нет, это абсолютно безрассудно. Это абсолютно опасно. Но, как я уже говорил, полная оценка продолжается», — сказал Рютте.

Он отметил необходимость того, чтобы Россия остановила эскалацию войны и прекратила нарушать воздушное пространство союзников. В то же время генсек заверил, «что мы бдительны и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО«.

Рютте заявил, что Альянс провел утром встречу по ситуации с нарушением польского воздушного пространства и подтвердил, что Варшава запросила консультации согласно статье 4 Североатлантического договора.

«Союзники выразили солидарность с Польшей и осудили безрассудное поведение России… Понятно, что нарушение прошлой ночью не является единичным случаем», — сказал генсек.

По его словам, НАТО будет внимательно следить за ситуацией вдоль восточного фланга. Средства ПВО Альянса будут постоянно наготове.

Напомним, в ночь на 10 сентября в Польше сбили российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство страны во время атаки на Украину. По словам премьер-министра Дональда Туска, всего в течение ночи было 19 вторжений в воздушное пространство. Туск также сказал, что, скорее всего, произошла «провокация большого масштаба».

Обломки российского дрона упали на жилой дом. Была повреждена крыша и авто.

Заметим, Россия готовила атаки на Польшу с июля 2025 года, используя для беспилотников польские и литовские SIM-карты. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Defense Express.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше помощь после атаки российских дронов. Украина готова предоставить все имеющиеся данные по удару, а также помочь в развитии системы оповещения и защиты от таких угроз.

