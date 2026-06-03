Рютте сделал заявление о ПВО для Украины: изменятся ли поставки ракет

Марк Рютте / © Associated Press

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Поставка зенитных ракет PAC-2 и PAC-3 для Украины продолжается в штатном режиме, а страны-союзники подтвердили готовность и дальше выделять средства на эти программы поддержки.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

НАТО продолжит поставлять оружие Украине

По словам главы Альянса, несмотря на то, что высокая интенсивность боевых действий создает нагрузку на имеющиеся запасы вооружений, на текущих темпах обеспечения украинской противовоздушной обороны это не отражается.

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«Хорошие новости состоят в том, что сейчас это не влияет на поставки. Многие союзники сегодня подтвердили готовность и дальше делать взносы и финансировать эти программы», — подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО также сообщил, что на уровне Альянса ведется активная работа по расширению производственных мощностей. Увеличение выпуска ракет и систем ПВО необходимо как для пополнения складов в странах Европы и США, так и для обеспечения бесперебойной помощи Украине в долгосрочной перспективе.

Как отметил Марк Рютте, в настоящее время Украина совместно с европейскими партнерами и союзниками по НАТО внедряет новые подходы для усиления защиты неба, и у этой работы будет системное продолжение.

Поставка оружия для Украины — последние новости

Напомним, Украина может получить системы Patriot раньше 2030 года. Зеленский назвал условие выкупа очереди и объяснил причины дефицита ракет PAC-3.

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Также посол Франции в Швеции Тьерри Карлье заявил, что французские истребители Mirage 2000-5 и Rafale могут скоро прибыть в Украину.

Ранее сообщалось, что истребители Gripen могут помочь значительно отодвинуть российскую авиацию от границы Украины и снизить угрозу ударов КАБ.

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