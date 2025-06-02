Рютте сделал заявление о саммите НАТО и Украине — что он сказал

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите Альянса, который состоится 24-26 июня 2025 года в Гааге, есть ожидания поддержки Украины и демонстрации преданности совместной обороне, а также готовности увеличения оборонного производства и инвестиций.

Об этом Рютте заявил во время саммита Бухарестской девятки и северных стран в Вильнюсе.

«На саммите НАТО я ожидаю, что страны продемонстрируют приверженность нашей совместной обороне, будут готовы увеличить оборонное производство и инвестиции. И это просто жизненно необходимо для нашей безопасности.

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Украина, по словам Рютте, тоже является приоритетом для саммита в Гааге.

«Уважаемый Владимир (Рютте обратился непосредственно к президенту Украины Владимиру Зеленскому — ред.), мы продолжаем поддерживать Украину. Мы знаем, что крепкая, суверенная Украина — необходимость для евроатлантической безопасности», — сказал Рютте.

Он также напомнил о времени, которое остается до саммита НАТО и поделился своими ожиданиями.

«У нас остается около трех недель до саммита НАТО в Гааге. Я с нетерпением ожидаю того, чтобы поработать со всеми союзниками, чтобы обеспечить, что мы выполняем, что нужно для более одного миллиарда людей», — добавил он.

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Напомним, ранее говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, о чем сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

В то же время, в СМИ распространялась информация, что США выступают против приглашения президента Владимира Зеленского на саммит НАТО, но госсекретарь США Марко Рубио опроверг эти слухи.

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