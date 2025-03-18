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Рютте сказал, способен ли Трамп достичь продолжительного мира в Украине

Рютте сказал, способен ли Трамп достичь продолжительного мира в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Перед переговорами Трампа с Путиным Рютте заверил, что американский президент понимает, как действовать.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о своем "полном доверии" к способности президента президента США Дональда Трампа достичь длительного мирного соглашения в Украине.

Об этом генсек Альянса сказал перед запланированным разговором Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN.

В то же время, Рютте не считает, что американский лидер слишком доверяет российскому диктатору.

"Он очень хорошо знает президента Путина с первого срока. Поэтому он знает, как нужно действовать, чтобы достичь соглашения. Я полностью доверяю этому", – сказал генсек НАТО.

Он также назвал "прекрасным", что на прошлой неделе в Саудовской Аравии украинская и американская делегации пришли к согласию относительно предложения о прекращении огня.

Напомним, телефонный разговор президентов России и США должен пройти 18 марта. Накануне Трамп заявил, что много элементов мирного соглашения по войне в Украине уже согласованы.

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