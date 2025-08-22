Рютте сообщил, какие задачи поставил перед союзниками по НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, какие задачи поставил перед союзниками по Альянсу.

Об этом Марк Рютте рассказал 22 августа на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Действительно, мы были вместе в Вашингтоне, совместно с президентом США и с многочисленными европейскими лидерами. Мы все стремились воспользоваться этой возможностью и наконец положить конец этой страшной войне и достичь мира и безопасности после лет горя и страданий. Президент Трамп поставил за приоритетную задачу не только выйти из тупика в отношениях с Путиным, но и дать ему понять, что Соединенные Штаты будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине», — подчеркнул он.

Реклама

Генсек НАТО сообщил, что сейчас идет работа по определению гарантий безопасности для Украины.

«Эти надежные гарантии безопасности будут играть сверхважную роль. Поэтому мы сейчас работаем над их определением. Следовательно, как только придет время, тебе, дорогой Владимир, начинать эти двусторонние переговоры. Ты будешь знать, что с тобой сила друзей Украины, которая обеспечит соблюдение Россией заключенных соглашений», — подытожил Рютте.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

По словам президента, гарантии безопасности могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней. Одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.

Реклама

Союзники также рассматривают возможность обеспечения безопасности по принципу 5 статьи НАТО, но за пределами Североатлантического союза.