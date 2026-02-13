Рютте сравнил армию РФ с садовой улиткой: заявление генсека

Марк Рютт. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация терпит «поражающие потери», продолжая свою агрессию в Украине. В то же время Москва всячески пытается показывать свое могущество. Однако на самом деле это не так.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает The Guardian.

«Они (РФ — Ред.) хотят, чтобы мы воспринимали россиян как могущественного медведя. Однако можно утверждать, что они движутся по Украине со скоростью садовой улитки. Так что не попадаем в ловушку российской пропаганды», — высказался генсек.

Реклама

По его словам, НАТО должно продолжать свою поддержку Украины и «делать больше для страны».

Комментируя встречу министров стран Альянса в Брюсселе, он сказал, что за столом переговоров ощутил «изменение в мышлении» лидеров.

«Мы годами, десятилетиями жаловались на то, что в Европе мы недостаточно тратим на оборону. Это изменилось после саммита в Гааге. Изменение мышления состоит в том, что вчера в комнате мы все ощущали четкое объединение видения и единства», — констатировал он.

РФ — «бумажный тигр»

В сентябре президент США Дональд Трамп, рассказывая подробности своего разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, сказал, что упрекнул его в войне. Он назвал Россию «бумажным тигром». Мол, «фюрер» обещал закончить войну через несколько дней, а она затянулась уже на четыре года.

Реклама

В то же время спикер Путина Дмитрий Песков ответил на заявление Трампа. Он подчеркнул, что Россия не тигр, потому что «больше Россия ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает».

Сам Путин тоже оправдался. Глава Кремля отверг ярлык «бумажного тигра», заявив, что воюет «со всем блоком НАТО», а не только с украинской армией.