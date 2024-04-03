Рютте столкнулся с препятствиями на пути к должности генсека НАТО: кто стал "темной лошадкой" процесса

Путь премьер-министра Нидерландов Марка Рютте к лидерству в НАТО сталкивается с препятствиями в четырех странах.

Лидер правительства Нидерландов Марк Рютте и его сторонники сталкиваются с рядом препятствий в попытке стать следующим генеральным секретарем НАТО. Это может затянуть принятие решения на недели.

Об этом пишет Euractiv.

Отмечается, что Рютте является основным претендентом на пост нового генсека НАТО после Йенса Столтенберга. Дипломаты альянса были уверены, что следующего руководителя изберут в течение первой недели апреля по случаю встречи министров иностранных дел НАТО и празднования 75-й годовщины его основания.

Однако неожиданное появление кандидатуры президента Румынии Клауса Йоханниса на такую же должность все изменило, ведь многие думали, что все уже решено для Рютте. Теперь он должен получить доверие правительств Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

В настоящее время Марка Рютте поддерживают четыре члена альянса, а именно Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Такая поддержка должна была гарантировать Рютте "беспрепятственный путь к должности". В то же время, несколько дипломатов НАТО отметили, что с появлением кандидатуры Йоханниса никто из сторонников Рютте не перешел на сторону лидера Румынии или "другой темной лошадки".

"Продолжаются дебаты относительно квалификации обоих этих впечатляющих лидеров, и мы продолжим обсуждать все "за" и "против", пока не достигнем консенсуса", — отметила посол США Джулианна Смит.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после состоявшейся в прошлом месяце встречи с Рютте подчеркнул, что стремится, чтобы следующий глава НАТО более серьезно относился к борьбе с терроризмом и "принимал во внимание чувствительность союзников, не являющихся членами ЕС", открывая путь к обсуждение.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана выступает против кандидатуры Рютте, ведь он критикует состояние верховенства права в их стране.

Авторы материала отмечают, что из-за того, что министры иностранных дел обсуждают этот вопрос во время встречи в Брюсселе, неясно, решат ли его до последней встречи министров, которая состоится в Праге 30-31 мая перед саммитом лидеров в Вашингтоне (9-11 июля) .

"Я думаю, что позднее всего мы хотели бы, чтобы это было решено до Вашингтонского саммита", - прокомментировала посол США Джулианна Смит.

Напомним, ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит сообщила, что союзники по НАТО могут определить кандидатуру следующего генерального секретаря Альянса уже в течение следующих нескольких недель. Она отметила, что пока трудно говорить, сколько времени потребуется окончательный выбор, но союзники хотели бы добиться решения как можно быстрее. В любом случае, по словам представительницы США, это решение должно быть принято до Вашингтонского саммита НАТО.

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